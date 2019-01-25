Akdağ'da zehirlenen kızıl akbaba sağlığına kavuşunca doğaya salındı

İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Denizli Şube Müdürlüğü personelleri olay yerine giderek yaban hayvanı vatandaştan aldı. Veteriner Hekim E.Taner Söylemez tarafından yapılan inceleme yaban hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba olduğu tespit edildi. Yapılan ilk muayenede kızıl akbabanın zehirlenme teşhisi konularak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan kızıl akbaba sağlığına kavuşturularak doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Hamdi Akan tarafından kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; vatandaşların yaban hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları ve yaban hayatını hep birlikte korumamız gerektiğini, yaban hayatının gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu belirtti.