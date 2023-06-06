‘Akilmoto 2023 Matematik Olimpiyatı'nın ödül töreni yapıldı

Afyonkarahisar'da ‘Akilmoto 2023 Matematik Olimpiyatı'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından yapıldı. Yarışmaya 39 okul ve 230 öğrenci katıldı. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Şube Müdürüm Abdullah Kaya, okul müdürlerimiz, olimpiyat komitesi ile birlikte derece yapan öğrenciler, aileler ve öğretmenler katıldı.

Yarışmada Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu'ndan Enes Demirel birinci, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokul'dan Yusuf Mert Bolat ikinci ve Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Aykanat üçüncü oldu.