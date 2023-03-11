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Akşam saatlerinde gelip sadece 'o' otomobilin lastiklerini kestiler

Afyonkarahisar’da sitenin otoparkın da bulunan bir otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Afyonkarahisar'da sitenin otoparkın da bulunan bir otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.


Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi Gazeteciler Sitesi B Blok önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitenin otoparkında bulunan bir otomobil akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından lastiği bıçaklanarak zarar verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından kundakçıların kimliğine ulaşmaya çalışırken, otoparkta aynı renk ve markadan başka otomobillerinde bulunmasına rağmen sadece bir araca zarar verilmesi üzerinde duruldu.


Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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