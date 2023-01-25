Akşehir ve Eber gölü için sıkı tedbir

Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan Akşehir-Eber ulusal öneme haiz sulak alanlarda meydana gelen saz yangınları, saz kesimleri ve kaçak avcılıkla ilgili Bolvadin Şefi Burcu Pınar tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler ve Büyükkarabağ köylerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya jandarma ekipleri eşlik ederken, vatandaşların bilinçsiz saz kesimi ve bilinçsiz avlanma gibi konularda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ayrıca sık sık Eber Gölü'nde meydana gelen yangınlarla ilgili alınacak tedbirlerde masaya yatırıldı.