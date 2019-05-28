AKÜ ile Tiran Üniversitesi protokol imzaladı

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Tiran Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Musabelliu'nun katıldığı imza töreninde ayrıca AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Peker ile Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Tiran Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sulejman Sulçe, öğretim üyeleri Dr. Shpresim Domi, Arjan Shumeli, Edmond Kadiu, Arif Murrja ve Orkida Totojani ile birlikte AKÜ Teknoloji Fakültesi Dekan V. ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Erol hazır bulundu.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Tiran Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Musabelliu'nun imzaladığı ve 5 yıl geçerliliği olan protokol uyarınca iki üniversite arasında öğrenci ve personel değişiminin yanı sıra ortaklaşa bilimsel etkinlikler düzenlenmesi ve akademik çalışmalar yapılması konularında mutabakata varıldı.

İmzalanan protokol sonrasında ise Prof. Dr. Musabelliu ve beraberindeki heyet Ahmet Necdet Sezer Kampüsünü gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Program dahilinde misafirler ayrıca Korel Termal Otelde düzenlenen iftar programına katıldı.