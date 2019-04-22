AKÜ'de devir teslim

Dr. Mehmet Karakaş, görevini eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak'tan devir aldı.

AKÜ Rektörlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş yanı sıra her iki üniversitenin rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve idari kadro katıldı.

Törende görevini devir eden Prof. Dr. Mustafa Solak, bir konuşma yaptı. AKÜ'de yeni bir dönemin başlangıcını yaşadıklarını belirten Solak, yeni Rektör Prof. Dr. Karakaş'a görevinde başarılar diledi. Solak şöyle konuştu;

“Ben hepinize sonsuz şükranlarımı sunarım. 2011 Mart ayından bu yana yürüttüğümüz Afyon Kocatepe Rektörlüğünü bugün itibariyle yaklaşık 8 yıldır beraber çalıştığım Rektör Yardımcım Prof. Dr. Mehmet Karakaş kardeşime teslim etmekten büyük kıvanç duyuyorum. Yıllardır beraber çalıştık, bir çok problemleri beraber çözdük ve bir çok bilgileri beraber ürettik. Kendisine de ayrıca rektörlük görevimde verdiği destekleri, ürettiği bilgileri özellikle eğitim öğretim alanında yaptığı katkılara teşekkür ediyorum. Bunlar yapılan çalışmalar hafızalardan silinmeyecektir.”

“ÇALIŞMALARI BİR ÇITA DAHA YUKARI ÇIKARACAĞIZ”

Yeni Rektör Karakaş da, Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak'tan çok şey öğrendiğini ifade ederek, “1993 yılından itibaren başladığım çalışma hayatıma Cumhurbaşkanımızın tarafıma tevdi etmiş olduğu görevime rektör olarak devam edeceğim. Tabi ki, bu 26 yıllık süreyle anlatacağımız çok şey var, ama bugünün anlamı farklı. Devir teslim törenimiz var. Sayın Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Solak, üniversitemize hizmet ediyor. Son 8 yıl ise rektörlük görevini sürdürdü. Bu 8 yıl içerisinde önce rektör danışmanlığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendim. İş takibi ayrıntılar üzerinde incelikli duruşu ve karar alırken istişareye önem vermesi önemli kritik kararları alması gibi sayabileceğimiz birçok konu hakkında kendisinden çok şey öğrendik. Bu süre içerisinde Rektörümüz üniversitemize çok katkıları oldu. Gerek fiziki altyapı olsun, gerek akademik süreçlerle ilgili olsun aynı zamanda rektörlük yaptığı dönem Türkiye'nin zorlu bir sürecini içeriyordu. Bu zorlu süreci yine hep birlikte sürdürdük. Ben hocama üniversitemize verdiği hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Üniversite ile şehir arasında ilişkide yeni bir dönem açıldı. Biz bu süreci önümüzdeki dönemde aynen devam ettirmek istiyoruz. Bir çıta daha yukarı çıkarmaya çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından eski Rektör Solak'a yeni Rektör Karakaş tarafından hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.