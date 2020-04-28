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AKÜSEM'de bayrak değişimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜSEM) Müdürlüğüne Dr.

Öğr. Üyesi Eray Eğmir getirildi.


Gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, AKÜSEM Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eray Eğmir ve AKÜSEM eski Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersan Mertgenç ile birlikte AKÜSEM personeli katıldı.


Devir teslim töreninde AKÜSEM'in bireylerin, kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşların ve kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda iyi bir noktaya geldiğini ifade eden AKÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eray Eğmir, görev süresince yaptığı çalışmalar için Dr. Öğr. Üyesi Ersan Mertgenç'e teşekkür etti. Dr. Öğr. Üyesi Mertgenç ise yeni görevinde Dr. Öğr. Üyesi Eğmir'e başarılar diledi.

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