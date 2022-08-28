AKUT ekibi Kocatepe'ye yürüdü

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Afyonkarahisar ekibinin ev sahipliğinde her yıl olduğu gibi 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100. yılında da Zafer Yolu'nu yürüyerek Kocatepe'ye çıktı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 26 Ağustos 1922'de başlayan, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz'un 100. yılında, şehitlerimizi anmak ve saygısını göstermek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk ve komutanlarının izinde Kocatepe'ye yürüdü.

27-28 Ağustos 2022 tarihinde, AKUT Afyonkarahisar ekibinin ev sahipliğinde AKUT Bursa, AKUT Giresun, AKUT Kocaeli, AKUT Eskişehir, AKUT Ankara, AKUT İstanbul, AKUT İzmir, AKUT Yarımada, AKUT Alanya ve AKUT Afyon ekiplerinden 93 gönüllüsünün katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, 27 Ağustos 2022 saat 12.00'de Şuhut Büyük Taarruz Karargâhı Gezisi ile başladı, aynı gün saat 14.00 itibari ile Kocatepe'ye varılarak, saygı duruşu ve tören gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında 27-28 Ağustos tarihleri boyunca etraftaki şehitlikler ziyaret edildi ve anma törenleri düzenlendi. Etkinlikler en son 28 Ağustos 2022 Pazar günü Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile son buldu.