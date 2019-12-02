AKUT gönüllülerine eğitim verildi

AKUT Arama Kurtarma Derneği Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde, AKUT Eskişehir ve AKUT Bozüyük gönüllülerinin de katılım gösterdiği eğitimlerde AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tarafından doğada yön bulma, pusula kullanma, harita okuma ve operasyon taktiklerini içeren navigasyon eğitimi verildi. İki gün boyunca süren eğitimlerde Afyon Kocatepe Üniversitesi AKUT öğrenci topluluğuda katılım gösterdi. Spor Bilimleri Fakültesin de gerçekleştirilen teorik eğitimler sonrası AKUT gönüllüleri sahaya çıkarak uygulamalı dersler aldı.