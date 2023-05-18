Alanında uzmanlaşmak için Afyonkarahisar'dan Prag'a gidiyorlar

Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Erasmus + Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti Prag kentinde gidecek olan öğretmen ve öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi proje hakkında bilgilendirdi.

Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret etti. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında düzenlenen “Erasmus + Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” projesi çerçevesinde Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanından 2 öğrenci, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından 2 öğrenci, Çek Cumhuriyeti Prag kentinde uzun dönemli öğrenme modeli ile mesleki eğitime katılacak. Proje 19 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 90 gün sürecek. Öğrenciler Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Emrah İşisağ refakatinde gidecek. Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürümüz Miraç Sünnetci ‘nin proje hakkında bilgi alması ve öğrenciler ile sohbet edip fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.