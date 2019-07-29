İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde eğitim ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.


İlçe Belediyesine bağlı İtfaiye Amirliği ekipleri Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam ve Engelli Bakım Merkezi çalışanlarına yangın ve yangınlarda alınması gereken tedbirler konusunda periyodik eğitim ve yangın tatbikatı uygulaması yaptı. Periyodik eğitim ve yangın tatbikatı ile ilgili bilgi veren Şuhut Belediyesi İtfaiye Amiri Osman Taşpınar, personel ve engellilere yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda ne yapmaları konusunda bilgi verdi. Akabinde personel ve engelli vatandaşlara uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapan itfaiye ekiplerinin uygulamaları engelli vatandaşları heyecanlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.