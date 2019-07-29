Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde eğitim ve yangın tatbikatı

İlçe Belediyesine bağlı İtfaiye Amirliği ekipleri Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam ve Engelli Bakım Merkezi çalışanlarına yangın ve yangınlarda alınması gereken tedbirler konusunda periyodik eğitim ve yangın tatbikatı uygulaması yaptı. Periyodik eğitim ve yangın tatbikatı ile ilgili bilgi veren Şuhut Belediyesi İtfaiye Amiri Osman Taşpınar, personel ve engellilere yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda ne yapmaları konusunda bilgi verdi. Akabinde personel ve engelli vatandaşlara uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapan itfaiye ekiplerinin uygulamaları engelli vatandaşları heyecanlandırdı.