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Alkaloid fabrikasında afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bolvadin Alkaloid Fabrikası İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle fabrika personellerine yönelik “Afet farkındalık eğitimi” düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen ‘2021 Afet farkındalık eğitim yılı' faaliyetleri kapsamında, alkaloid fabrikası bünyesinde hizmet veren personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Fabrika konferans salonunda, korona virüs (Covit-19) tedbirleri eşliğinde düzenlenen seminerde AFAD eğitim uzmanları tarafından, katılımcılar afetlerin öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

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