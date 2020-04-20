Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ‘Covid-19' tedavisi gören bir vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Afyonkarahisar'da öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle getirilen hastaya ‘Covid-19' teşhisi konuldu. Devlet Hastanesi'nde ‘Covid-19' tedavisi gören E.E, virüsü yenerek taburcu oldu. E.E.'yi hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve sağlıkçıların alkışlarıyla evine uğurlandı. B- Bloktan 112 ambulansı ile evine gönderilen genç 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugüne kadar Covid-19 tedavisi gören 20 hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.