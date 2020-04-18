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Alkol alıp havaya ateş açtılar

Afyonkarahisar’da 4 kafadarın alkol alarak havaya ateş açtığını duyan jandarma ekipleri, şahısların üst aramasında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da 4 kafadarın alkol alarak havaya ateş açtığını duyan jandarma ekipleri, şahısların üst aramasında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Afyonkarahisar'ın Salar kasabasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen 'Önleyici Kolluk Devriyesi" faaliyeti esnasında, Gökçepınar Mevkiinden silah sesi gelmesi üzerine bölgeye gidilerek yapılan kontrollerde, H.D., M.K., H.K. ve ÜŞ. İsimli şahısların alkol alarak havaya ateş ettikleri tespit edil. Şahısların üst aramasında 4 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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