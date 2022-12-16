İhlas Haber Ajansı

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Alkollü araç kullanma suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da alkollü araç kullanmaktan 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da alkollü araç kullanmaktan 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesinde alkollü araç kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.T., isimli şahıs Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolvadin Cezaevine teslim edildi.

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