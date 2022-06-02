Alkollü eğlence kanlı bitti

Afyonkarahisar'da bir şahıs birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece geç saatlerde Cemal O., Bayram E., ile bir eğlence merkezinde alkol alarak eğlenmeye başladı. Ardından ikili gecenin ilerleyen saatlerinde geldikleri köy meydanında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmayı araya giren köy sakinleri kavgaya dönüşmeden önledi. Sonrasında ise iddiaya göre, Bayram E., evine giderek aldığı tabanca ile geri dönüp Cemal O.'yu evine girdiği esnada bahçede vurdu. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralan Cemal O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından katil zanlısı Bayram E., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayda hayatını kaybeden Cemal O.'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.