Altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yaldız ile yazılı deriden yapılmış Tevrat ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 şahıs ile birlikte bir adet altın yaldızlı yazı ile yazılı deriden yapılmış Tevrat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.