Amatör Lig karşılaşmasında olaylar çıktı

hafta mücadelesinde Şuhut Belediye Hisarspor ile İsçehisarspor arasında oynanan müsabakada olaylar çıktı.

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 13. haftasında Şuhut temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor İsçehisarspor ile Şuhut Belediye Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan müsabaka İsçehisarspor'un 4-1 galibiyeti ile biterken, Şuhut Belediye Hisarspor oyuncuları orta hakem Cüneyt Şencan'ın verdiği kararlara tepki gösterdi. Mücadele boyunca birbirleriyle tartışan futbolcular, yapılan fauller sonrasında da zaman zaman gerginlik yaşadı. Erdal Yüksel kırmızı kart görürken, bitime dakikalar kala yedek kulübesinde bulunan Nusret Öner ise hakemlere olumsuz sözler söylemesinin ardından kırmızı kart gördü.