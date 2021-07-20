Ambulans helikopterde görevli ATT, Türkiye'nin ikinci defa içini ısıttı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 ay önce üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Beril bebeğin hava ambulansıyla hastaneye götürürken büyük bir şefkatle saran acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko bu defa aynı şekilde yine üzerine sıcak su döküldüğü için vücudunda yanıklar oluşan 16 aylık Zeynep bebeği bağrına basarak ambulans helikopterle Eskişehir'e götürdü.

Edinilen bilgilere göre, 16 aylık bebek Zeynep'in üzerine sıcak su döküldü. Durumu gören ailesi tarafından Zeynep bebek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerde bebeğin, yüz, boyun, bacak ve göğüs bölgesinde ikinci derece yanıklar tespit edildi. Durumu ağır olan Zeynep bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulans helikopter Zeynep bebek için havalanırken, vücudunda yanan yerleri sarılan Zeynep bebek yine ambulansta görevli ATT Mehmet Canko tarafından taşındı. 3 ay önce üzerine sıcak su dökülen Beril bebeği helikopterde kucağında sarıp, sarmalayarak şefkati ile Türkiye'nin içini ısıtan ATT Mehmet Canko bu defa aynı şefkatle 16 aylık Zeynep bebeği sardı. Zeynep bebek ise Canko ağabeyinin kucağında yol boyunca uyudu. Yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından Zeynep bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.