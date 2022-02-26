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Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulans şoförlerine ’Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE)’ verildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulans şoförlerine 'Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE)' verildi.


49. ASTE eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

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