Ambulansla oy kullanmaya geldi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki Hanife Sivritepe, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla alınarak oy kullanacağı okula getirilip oy kullandı.

Afyonkarahisar'da sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işleminin ardından sağlık ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullarda oy kullanmalarını sağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Hanife Sivritepe isimli hastanın talebi üzerine tedavi gördüğü hastanenin servisinden refakatçisi ile birlikte alınarak Fatih Mahallesindeki Şehit Murat Saraç İlkokuluna getirildi. Burada üç görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedye ile oy kullanacağı sınıfa taşınan Hanife Sivritepe, sandık görevlileri tarafından sıra beklemeden öncelik tanınarak refakatçisinin eşliğinde perde arkasından giderek burada tercihini yaparak zarflara oy pusulalarını koydu. Daha sonra yine 112 görevlilerince perde arkasından sandık başına getirilen Sivritepe, oyunu kullanıp imzasını atarak sedye ile ambulansa kadar getirilerek tekrar tedavisine davam edilmek üzere Devlet Hastanesine götürüldü.

112'nin bu uygulamasından memnun olduğunu belirten 75 yaşındaki Hanife Sivritepe, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek “İyi bir duygu. Ambulansla oy kullanmayı kendim istedim. Devletime teşekkür ediyor. Vatana, millete hayırlı olsun” dedi.

Annesine refakat eden oğlu Recep Sivritepe ise, 112'nin kendilerini aradığını ve oy kullanmak isteyip istemediklerini sorduğunu ifade ederek kendilerinin de oy kullanmak istediklerini belirttiklerini söyledi. Sivritepe, “112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkân sağlandığı için Allah razı olsun” diye konuştu.