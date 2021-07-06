Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 10 ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını göstererek, çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz” dedi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi. Ampute Milli Takımı 6 teknik ekip ve 25 sporcuyla birlikte Kocatepe Spor Kompleksinde antrenmanlarına başladı. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, yaptığı açıklamada, şuanda Avrupa şampiyonasının devam ettiğini ifade ederek; “Biz ülke olarak erken elendik gruplardan çıkamadık. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Bizim başarılı olmamız lazım. “Bizim Çocuklar” dediler biz de kendi aramızda gazi olarak, “Bizim Aslanlar” diyoruz. Çok istedik başarılı olalım diye çok iyi bir jenerasyonumuz vardı ama olmadı” dedi.

“Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmak zorundayız”

“Dünyada ampute futbol bizden sorulur” diye Çakmak, “Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 10 ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını göstermek ve çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz. Arkadaşlara şu cümleyi söyledim; 'Kimsede olmayan siz de var'. İstek, azim, coşku, heyecan, duygu ve inanç. Herkeste inanç vardır ama diğer saydıklarım hırs ve azim herkeste olmuyor. Bunun için sizde olduğu için Türk halkı her zaman bakış açısı ve düşüncesi iyidir. En büyük desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanlığımız ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonumuz ve TFF'den aldık. Eylül ayında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ne kadar önemli olduğunun onlarda farkında biz de farkındayız. 83 milyona şu zor günlerinde sağlık çalışanlarımız bize destek oldular biz de şimdi onları mutlu etmek için ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gece-gündüz çalışmak zorundayız. Başarı olmak zorundayız” diye konuştu.

“Dünya kupasını almak istiyoruz”

Milli Takım oyuncusu Ömer Güleryüz ise Afyonkarahisar'ın havasının güzel ve antrenmana uygun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Toplam 11 günlük bir kampımız var. Akabinde kamplarımız devam edecek. Toplamda 4 kampla birlikte Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Takımımız iyi. 'Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulur' sloganıyla çıktığımız bu yolda 2017'de elde ettiğimiz Avrupa Şampiyonası başarısını ikinci kez tekrarlamak istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Hederfimiz; 2022'de Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı alarak, yolumuzda devam etmek. Tabii ki hedefimiz öncelikle Avrupa Şampiyonası. Elimizdeki apoleti bırakmak istemiyoruz. Eylül ayında düzenlenecek turnuvada tekrar şampiyon olup ülkemize dönmek istiyoruz.”