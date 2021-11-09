Anadolu'daki en erken yerleşim yerlerinden biri olan höyükte kazı çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce başlayan ‘3 Höyük'teki kazı çalışmaları halen devam ediyor.

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet, kazı çalışmalarının devam ettiği bölgeyi ziyaret ederek Kazı Heyeti Başkanı Mevlüt Üyümez'den bilgiler aldılar. Kazı çalışmalarının devam ettiği bölgenin

Anadolu'daki en erken yerleşim yerlerinden bir olduğu ve 800 yıl ticaret merkezi olarak kullanılan höyükteki kazı çalışmalarında gelinen aşamaya dair bilgiler alan Vali Çiçek, çalışmalarda Üyümez ve ekibine başarılar diledi.