Anaokulu öğrencileri Barış Manço'yu andı

yıl dönümünde Barış Manço'yu yeni kuşaklara tanıtmak ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir anma etkinliği düzenledi.

Toki Fatma Aliye Hanım Anaokulu Anasınıfı öğrencileri Müdür Yardımcısı Semra Karakaya ve Öğretmenleri Ömer Aras rehberliğinde Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümünde usta ismi yeni kuşaklara tanıtmak ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla anma etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında minik öğrenciler Barış Manço şarkıları söyleyip Arkadaşım Eşşek şarkısını öğrenerek söylediler. Barış Manço maskeleri de yapıp takan öğrenciler, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Yapılan anma etkiliğiyle ilgili bilgiler veren Müdür Yardımcısı Semra Karakaya, yıl içerisinde birçok organizasyonla geleceğin bireylerini daha bilinçli yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Karakaya "Öğrencilerimize öncelikle Barış Manço'nun kişisel özelliklerinden, yaptığı başarılı işlerden, vatanseverliğinden ve çocuklara olan sevgisini aşılamaya çalıştık. Daha sonra öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan etkinlikler de programa dahil edildi. Günün sonunda ise kazandıramadığımız tek hedef 'Barış Abi'nin artık aramızda olmayışına onları inandırmak oldu" dedi.