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Anaokulu öğrencileri tiyatro izledi

Afyonkarahisar’da anaokulu öğrencileri “Neşeli Orman” adlı tiyatro gösterisini izledi.

Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri “Neşeli Orman” adlı tiyatro gösterisini izledi.


Afyonkarahisar Sandıklı Hatice Turan Anaokulu Müdürlüğü Koordinatörlüğünde okul öncesi öğretmenleri tarafından hazırlanan “Neşeli Orman” adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda sergilenen oyunda çocuklar doyasıya eğlendi. Gösteriye, şube müdürleri, çok sayıda anaokulu öğretmenleri ve minik öğrenciler katıldı.

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