İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anaokulu öğrencilerinden fener alayı

Afyonkarahisar’da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in 96.

Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 96. Yılı dolayısıyla fener alayı düzenledi.


Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlama programı kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan mehmetçiklere hitaben Cumhuriyet Bayramı fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler olan grup, marşlar eşliğinde yürüdü.


Yürüyüşe öğrenciler ve velilerin yanısıra çok sayıda Afyonkarahisarlı vatandaş katıldı. Coşkuyla geçen yürüyüş sonrası katılımcılar Barış Pınarı Harekatı'nda görevli mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.