Anaokulu öğrencilerinden fener alayı

Afyonkarahisar’da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in 96.
Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 96. Yılı dolayısıyla fener alayı düzenledi.
Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlama programı kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan mehmetçiklere hitaben Cumhuriyet Bayramı fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler olan grup, marşlar eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşe öğrenciler ve velilerin yanısıra çok sayıda Afyonkarahisarlı vatandaş katıldı. Coşkuyla geçen yürüyüş sonrası katılımcılar Barış Pınarı Harekatı'nda görevli mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.