Anaokulu öğrencilerinin proje başarısı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 24 Eylül Anaokulu tarafından hazırlanan “Biz Sizleri Unutur Muyuz Hiç, Hazır Olun Torunlarınız Geliyor” projesinin Etwinning ulusal destek servisi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim ve Bolvadin Huzurevi Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan projenin ortaklığıyla Etwinning ulusal destek servisi tarafından kabul edildi. Ayrıca "Dedelerimiz ve Ninelerimiz Hazır Olun Torunlarınız Geliyor" Projesinin çok büyük olumlu tepki aldığı ve projenin 9 hafta süreceği aktarıldı.