Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı

Okul Müdürü İlknur Tutumlu, Müdür Yardımcısı Hanife Nihan Bayrakçeken'in idaresinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'nda eğitim ve öğretime devam eden 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş grubu öğrenciler yıl sonu şenliğinde sahne alarak maharetlerini sergilerken okulun saymanı Aynur Masalcı sunum gerçekleştirdi. 5 yaş grubu 36 öğrenci ise mezun olarak kep attı.

Bölüm Şefi Nihal Aydınlı, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerini tebrik ederek, “Bu gecenin haklı gururunu ve heyecanını yaşayan, kalpleri heyecanla çarpan kıymetli velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Dokuz ay önce bizlere teslim etmiş olduğunuz emanetlerinizi bilgi ve sevgi ile donatmış olarak sizlere teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programın son kısmında ise Zübeyde Hanım Uygulamalı Anaokulu 5 yaş öğrencilerine plaketleri öğretmenleri tarafından takdim edildi.