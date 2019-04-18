Anaokulunun çatısına 'Tarım Atölyesi' kuruldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Yumak Anaokulunun çatısına 'Tarım Atölyesi' kurdu.

2023 Vizyonu kapsamında Şehit Ahmet Yumak Anaokulu yönetimi, okul bütçesi ve velilerin destekleri ile okulun çatısının 30 metrekarelik kullanım alanına Tarım Atölyesi kurdu. Kurulan Tarım Atölyesi içerisinde domates, biber, çilek, marul, maydanoz, salatalık gibi ürünler yetiştiriliyor. Öğrenciler zaman zaman atölyeye gelerek öğretmenleri eşliğinde ürünleri sularken, bitkilerin yetişmesini gözlemliyor.

Okul Müdürü Selçuk Altıntaş yapılan Tarım atölyesi ile alakalı bilgi vererek, “Okul olarak 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda okulumuzun atölyesinin çatısında tarım atölyesi yapmaya karar verdik. Bakanlığımıza bu doğrultuda taahhütlerimizi bildirdik. Bunun sonucunda bir buçuk aylık çalışmamız sonrasında böyle bir tarım atölyesi ortaya çıktı. Tarım atölyemizde maydanoz, marul, domates, salatalık ve çilek gibi çocukların normal zamanlarda görmüş olduğu tüm meyve ve sebzeleri ekmeye karar verdik. Tabi bunu yapmamızın en büyük amacı çocuklarımızın yaparak ve görerek öğrenmeleriydi. Öğrencilerimiz salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde tarım atölyemize çıkıyorlar. Bitkilerin sulamasını gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda bu bitkilerin yetişmesini burada inceleme fırsatı buluyorlar. Bu da çocukların gözlem yapma becerilerini geliştiriyor. Buradan elde etmiş olduğumuz ürünleri çocuklarımızın kahvaltı zamanında veriyoruz. Organik ve ilaçsız olduğundan dolayı herhangi bir endişemiz yok. Bu yüzden de çocuklarımıza güvenli bir şekilde yedirebiliyoruz. Bu atölyemiz 30 metrekarelik bir alanda yapıldı. Merdivenleri ile birlikte 50 metrekarelik bir alana tekamül ediyor. Öğrenci kapasitemiz 100 öğrenci olduğu için yeterli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Anaokulu öğrencilerinden 5 yaşındaki Melek Naz Tüşice ise “Okulumuzda sera olması çok güzel. Bahçede yapmak yerine çatıda yapmak değişik geldi. Salatalık, domates, çilek var. Suluyoruz onları. Bakıyoruz” ifadelerini kullandı.