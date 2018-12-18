Anasınıfı öğrencilerinin el işi kağıtlarıyla fotoğraf yapma heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Anasınıfı öğrencileri, derste hazırladıkları kış temalı etkinliğinde el işi kağıtlarıyla birbirinden güzel eserler meydana getirdi.

Anasınıfı öğrencileri kış temalı etkinliğinde hangi aylar kış mevsimine aittir, kış mevsiminde nasıl giyinilir gibi konular üzerinde el işi kağıtlarıyla yaptıkları kardan adam fotoğrafları ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar. Güzel eserlerin meydana geldiği anasınıfında minik öğrenciler kendi el işi kağıtlarıyla yaptıkları kardan adam fotoğraflarını heyecan içerisinde öğretmenlerine sundular. Öğrenciler yapmış oldukları birbirinden güzel eserleri yaparken çok heyecanlı olduklarını belirtirken, el işi kağıtları ile yaptıkları kardan adam fotoğraflarının bitiminde ise çok mutlu olduklarını ifade ettiler.