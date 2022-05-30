Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede aniden başlayan sağanak yağış sonrasında doluya dönerken, yağışa hazırlıksız yakalanıp sokakta olanlar ise zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları dükkan tenteneleri ve balkon altlarına sığınarak ıslanmaktan korundu. Yağışla birlikte bir çok dükkan önünde de su birikintileri oluşurken, esnaf ellerine geçirdiği fırçalarla suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.