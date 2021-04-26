İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aniden bastırdı, vatandaşlar arabalarına koştu

Afyonkarahisar’da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.



Afyonkarahisar kent merkezinde gök gürültüsü sonrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini sağanak yağmura bırakırken, caddeler ve sokaklar doluyla kaplandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.