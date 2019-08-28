Anıtkaya şehitleri törenle anıldı

Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz ‘un 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anıtkaya köyünde Büyük Taarruz'un 28 Ağustos 1922 günkü muharebelerinde şehit düşen kahraman askerlerimiz için anma töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı ve Milletvekili Gültekin Uysal, Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Haftası kutlamaları için ilimize gelen misafir generaller, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz'ın tören alanındaki vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA DİKİLMİŞTİR

Törende Binbaşı Ahmet Barış Ülke tarafından Anıtkaya Şehitliği ve Şehitleri hakkında bilgiler verildi. Barış: “İkinci Süvari Tümeni'nin 13'üncü süvari alayı Anıtkaya yoluna geldiğinde yürüyüş halindeki Yunan Ordusuna bağlı bazı birlikler ile yedek subay eğitim merkezi öğrencilerine baskın şeklinde taarruz etmiştir. Baskın sonucunda neye uğradığını şaşıran Yunanlılar 100 ölü bırakarak dağıldılar. Bu saldırıda 5'i subay olmak üzere 30 esir alınmıştır. Düşman araçları tahrip dilmiştir. Yunan Kuvvetleri'ne yardım etmek için Yenici'de bulunan 9. Yunan Tümeni bir toplu desteği arkasına alarak 13. Süvari Alayına karşı taarruz başlatmıştır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı Yunan Kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı'ndan 17 Subay ve 176 er şehit olmuş 2 subay 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır. 13. Süvari Alayı bu taarruz sonucunda Yunan birliklerine zaman kaybettirmiş, büyük taarruza katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır. Bu anıt kendilerine Türk milletini sonsuza kadar yaşatma görevi verilen kahraman şehitlerimizin anısına dikilmiştir” dedi.

BİRBİRİMİZE KENETLENMELİYİZ

Anıtkaya Köy Muhtarı Metiner Edis ise, birlik beraberlik mesajı vererek şunları söyledi;

“97 yıl önce olduğu gibi kenetleneceğiz. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız ve bu savaşı kazanacağız. Üretmeyen ülkelerin ayakta kalabilmesi mümkün değil. Şunu çok iyi biliyoruz. Bizlerin kapısını çalacak bir başka Türkiye daha yok. Hainlere karşı yaralarımızı sarmalı birbirimize karşı her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız en önemlisi millet olduğumuzu unutmamalıyız.”

Konuşmaların ardından Eğret zeybek ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi. Askeri bando takımı eşliğinde kara, deniz ve hava askeri birlikler ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın Atlı Jandarma Birliklerinin katılımı ile tören geçişi yapıldı. Anıtkaya'da gerçekleştirilen tören Vali Tutulmaz ve beraberindekiler tarafından Şehitliğin gezilmesi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.