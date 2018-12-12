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Ankaragücü Kulüp Başkanı ve Ankara ESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'den Konak'a ziyaret

Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nün Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.


Başkan Abdülkadir Konak'ı makamında ziyaret eden Yiğiner, süper lig mücadelesini ve hedeflerini anlattı.


Neşe içinde geçen ziyaret sonunda konuşan ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, “Ankara Birlik Başkanımız ve süper ligin başarılı takımı Ankaragücü'nün Başkanı olan Mehmet Yiğiner kardeşimize başarılar diledik, ziyaretinden son derece memnun kaldık” dedi.

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