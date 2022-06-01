Annesinin terk ettiği yavru kızıl geyik koruma altına alındı

Annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kızıl geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından alınarak AKÜREM'e teslim edildi.

Yavru kızıl geyiğin doğada yalnız kaldığını fark eden vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yavru kızıl geyiği alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'e (AKÜREM) teslim etti. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından şu açıklamaya yer verildi: “Doğada yavru gördüğünüz taktirde dokunmayalım ailesi mutlaka yakınlardadır. Gözlem yapalım eğer sonuç alınmazsa yetkililere bilgi verelim. Duyarli vatandaşlara teşekkür ederiz.”