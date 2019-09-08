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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden örnek proje

Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros şampiyonasında Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden ’Hayatıma kastım yok, kaskım var’ projesi tanıtıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros şampiyonasında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı.


Proje tanıtımına Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül katıldı. Müdür Şengül, yaptığı açıklamada "Hayatıma kastım yok, kaskım var projesi, Antalya Valimiz ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu himayesinde gerçekleşiyor. Antalya'da motosiklet kullanımı çok fazla. Buna bağlı olarak motosiklet kazaları çok fazla oluyor. Kask kullanılmamasına bağlı olarak ölümcül kazalar yaşanmakta. Bunun önlenmesi için Antalya Valimiz ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları ve himayesi ile böyle bir proje başlattık. Kask, sürücü kursundan ehliyet alımına kadar projenin içerisinde olacak. Hatta motosiklet alırken bile satıcı önce kask verecek" dedi.


Proje kapsamında Dünya Kadınlar Şampiyonu Yeni Zelandalı Duncan Courtney standı ziyaret ederek motosiklette kaskın önemini anlatarak, kampanyaya destek verdi.

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