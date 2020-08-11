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Antalyaspor, Afyonkarahisar kampında ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar’da kampa giren Antalyaspor ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa giren Antalyaspor ilk antrenmanına çıktı.


Kamp için Afyonkarahisar'ı tercih eden Antalyaspor, ilk antrenmanın teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çıktı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmana 22 futbolcu katıldı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı ekibin hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı.


Kampın 16 Ağustos'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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