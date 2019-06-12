Apameia Antik Kenti kazısına devam edilecek

Dinar İlçe Kaymakamlığı, İŞKUR, Müze Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde başlayan çalışmaların Temmuz ayında devam edilecek. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından ilk olarak 25 bin TL ödeneği ayrılmış, kazı çalışmalarına destek olunmuştu. Antik tiyatronun gün yüzüne çıkartılması halinde ilçede tarih turizminin de gelişeceği öngörülüyor. Antik tiyatronun tam olarak nasıl bir tarihi yapıya sahip olduğu, ne gibi özelliklerinin bulunduğu yapılacak olan kazı çalışmalarıyla belirlenecek. Yerli ya da yabancı turistlerin de ilgisini çekebilecek olan 8 bin kişilik antik tiyatro, şu anda kazı çalışmalarına bu sezonda da devam edilecek.

Afyon'un bilinmeyen antik yerleşim alanlarından sadece biri olan Apameia Antik Kenti, tanıtımı yapıldığı takdirde şehrin turizmini hareketlendirecek kalıntılara sahip. Her ne kadar çok zengin kalıntılara sahip olmasa da kayda değer tarihi eserleriyle kesinlikle görülmesi gereken bir noktadır. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla biliniyordu. Apameia için Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul ediliyor.