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Arabada sinema etkinliği büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ‘Arabada Sinema Keyfi’ bu haftada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ‘Arabada Sinema Keyfi' bu haftada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.


Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve il protokolünün katıldığı etkinlikte çekimleri Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ‘Geçerken Uğradım' isimli film izlendi.


Vali Çiçek, Başkan Zeybek başta olmak üzere belediye öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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