İhlas Haber Ajansı

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Arabanın motor bölümüne zulalanan kokain böyle bulundu

Afyonkarahisar polisi Ankara yolunda bir otomobilde yaptığı aramada, motorun alt kısmına zulalanmış 233 gram kokaini hassas burulu arama köpeğinin desteğiyle buldu.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, ekipler Ankara karayolunda bir uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli bir araç üzerinde arama gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeğin desteğiyle aracın motor kısmına zulalanan 233 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili A.Z.B isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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