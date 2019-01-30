Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Aşgınkaan, araç kiralayacakların kiraladıkları araçta rent a car kaskosu olup olmadığına, kış aylarında kar lastiğinin olup olmadığına ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS)'in olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kiralık araçlarla işlenen suçların artması nedeniyle merdiven altı rent a carlarların önlenmesi için Afyonkarahisar Araç Kiralama Derneği'ni kurduklarını belirten Dernek Başkan Yardımcısı Cem Aşgınkaan, vatandaşların araç kiralarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Beş yaşın üzerinde rent a car kaskosu olmayan araçların kiralanmaması gerektiğini belirten Aşgınkaan, “Fiyat olarak bizim Türkiye'de belirlenmiş olduğumuz normal rayiç fiyatlar var. Bizim verdiğimiz fiyatların yarı fiyatına veriliyor araçlarında. Rent a car kaskosu yok araçlarında, servis bakımı yok, artı 5 yaş sınırının baya altında. 10 yaş, 15 yaş araçları çok cüzi miktarlarda kiraya verip bu aynı zamanda müşterinin de mağduriyeti oluyor. Karşı tarafın da canı yanıyor. Biz bunların olmaması sebebiyle derneği kurduk. Araçları kiralarken araçların ful rent a acar kaskolu olmasına dikkat etmeleri lazım. Mesela kış ayındayız, kış ayında 4 lastiklerin kış lastiği olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Araçları servis bakımlarının olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar önemli prosedürler müşteri açısından ve can güvenliği açısından” dedi.

“Kiralanacak araç kontrol edilmeli “

Araç kiralamadan önce aracı kiralayan kişilerin iyi kontrol etmeleri gerektiğini belirten Aşgınkaan, “Vatandaşlar araç kiralarken aracı cep telefonun kamera bölümleriyle aracın çevresini komple çekmeleri gerekiyor. Sonra yok şurasın da şu varmış yok burasın da şu varmış bunları duyuyoruz yani. Aynı zamanda mağdur olan vatandaşlarımızı da derneğimize bekliyoruz. Biz burada müşterinin de mağdur olamasın diye aracılık da yapıyoruz. Yani araç kiralayanın başına kaza da gelebiliyor. Bu kaza gelebildiğin de çok yüksek meblağlar da paralar çıkıyor. Biz onu da karşılıklı konuşarak halletmiş oluyoruz. Bir nevi arabuluculuk yapmış oluyoruz dernek olarak” diye konuştu.

“Araç kiralayan uyuşturucu kaçakçısı da olabilir, silah kaçakçısı da olabilir”

Rent a car olmayıp ta araç kiralayalar hakkında da konuşan Aşgınkaan, “Bu konu çok tehlikeli ve çok sıkıntılı bir iş, veren taraf içinde, alan taraf için de. Şimdi veren kişinin maliye kaydı yok, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) yok. KABİS ile kiraya verdiğimiz kişilerin kimlik bilgilerini emniyete bildiriyoruz. Allah muhafaza bu uyuşturucu kaçakçısı da olabilir, silah kaçakçısı da olabilir, hırsız olabilir. Öyle bir durum olduğun da aracı veren kişi KABİS sistemine girmediyse veya resmi evrakları yok ise bu adamın alacağı ceza kadar ceza alacaktır” dedi.

“Bilindik yerden araç kiralanmalı”

Afyonkarahisar'da rent a car işletmecisi Erhan Ulu ise, araç kiralarken sözleşme esnasın da yapılan senetle ilgili konuştu. Ulu, “Burada kökleşmiş büyük firmalar mesela sözleşme yapılır. Senet bizim açımızdan emniyet sibobu dur. Aslında kiralayan açısından da emniyet sibobudır. Siz kiraya verdiniz, kamerayla etrafını gezdirdin, araç ta herhangi bir vuruk kırık darbe yok. Adam geldiği zaman senedini 1 ay sonra alıyor. O ay içerisinde trafik cezası da gelebiliyor aslında. Burada en büyük husus, yani kiralayan kişilerden en büyük mağduriyet kiralayan kişinin vicdanına kalmış. Mesela adam 400 TL ceza yiyor. Örnek veriyorum oraya 40 milyar yazmak da var, gerçek cezayı yazmak da var. Buna çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Önemli olan burada tek bir noktadan, sağlam yerden, bilindik yerden araç almaları” dedi.