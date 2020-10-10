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Araç sahipleri dolu önlemini kapalı pazar yerlerine sığınarak aldı

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte yapılan dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını kapalı pazar yerlerine park ederek hasara karşı önlem aldı.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte yapılan dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını kapalı pazar yerlerine park ederek hasara karşı önlem aldı.


Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; şiddetli yağış, ani sel, dolu ve su baskını uyarılarının ardından vatandaşlar otomobillerine zarar gelmemesi için çeşitli önlemler aldılar. Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara araçlarını park ederken, bazı araç sahipleri ise kapalı pazar yerlerini tercih etti. Özellikle mahallerde bulunan kapalı Pazar yerleri araçlarla doldu. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

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