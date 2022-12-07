Araç sahiplerinin kabusu haline gelen şebekeyi polis çökertti

Afyonkarahisar'da 4 gün içerisinde oto teyp, ses sitemi ve aküleri çalarak adeta araç sürücülerinin korkulu rüyası haline gelen 4 kişilik şebeke, polisin başarılı operasyonu ile çökertilirken, şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında oto teybi, ses sitemi, akü ve motosiklet çalınması ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelilerin 39 ayrı suç kaydı olan Yusuf K., 36 suç kaydı olan Haydar K., 10 suç kaydı olan Mesut E. ve 5 ayrı suç kaydı olan Polat G., olduğunu belirledi. Şahısların peşine düşen ekipler Yusuf K.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarını itiraf eden Yusuf K., çaldıkları malzemelerin bir çoğunu Balıkesir'de yaşayan ailesinin yanına götürdüklerini ve olayları Haydar K., Mesut E. ve Polat G., ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Yusuf K., ayrıca çalınan bazı malzemeleri ise kent merkezi Gümüşkent kavşağına yakın bir noktada sakladıklarını söyledi. Şahsın gösterdiği yere giden ekipler ele geçirilen motosiklet, akü ve 4 hoparlörü ele geçirerek sahiplerine teslim etti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın ise devam ettiği bildirildi.