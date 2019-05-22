Araçlar fırtınanın devirdiği ağaçların altında kaldı

Afyonkarahisar'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü.

Afyonkarahisar kent merkezinde gece saatlerinde fırtına çıktı. Fırtınanın şiddetiyle bazı mahallerde ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların bulunduğu yerde araçların park halinde olması nedeniyle, maddi hasarlar meydana geldi.

Devrilen ağaçların altında kalan araçlara ise itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, fırtınada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.