Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden geçti

Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yine Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde kampa girdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından üyelere yönelik bir hafta uygulanan teorik ve pratik eğitim programında; temel ilk yardım, kamp yeri seçimi, çadır kurulumu, kamp kurma, temel afet bilinci, arama kurtarma ekiplerinin yapısı, olay yeri yönetimi, kişisel donanım ve güvenlik tedbirleri, aydınlatma sistemi ve malzemelerinin kullanımı, arama kurtarma teknikleri ve malzemelerin kullanımı, kuleden iniş eğitimi, kentsel arama ve kurtarma saha uygulamaları, gece gündüz tatbikatları, değerlendirme ve sınavına tabi tutuldular.

Eğitim sonunda başarılı olan Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu üyelerine sertifikaları Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan tarafından düzenlenen törenle verildi.