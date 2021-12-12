İhlas Haber Ajansı

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Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Doğan K., (29) isimli şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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