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Arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Göynüş Vadisi’nde 1’nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri pusu kurarak 5 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Göynüş Vadisi'nde 1'nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri pusu kurarak 5 şüpheliyi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda İhsaniye İlçesi Göynüş Vadisi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı. Yapılan pusu faaliyeti sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs 36 adet el yapımı patlayıcı, patlatmak için fünye yerine kullanılan rezistans, 6 adet çeşitli ebatlarda küçük yay, 1 adet şarjlı matkap bataryası, 1 adet tarihi olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet gaz maskesi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile birlikte suçüstü yapılarak yakalandığı bildirildi.


Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

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