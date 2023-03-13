Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yerli ve milli tohum olarak ekilen arpa ve buğdayın ürün verimliğinin analizi yapıldı.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yerli ve milli tohumların demonstrasyon (verim, gösteri) çalışmaları çerçevesinde arpa ve buğday alanlarının ürün gelişim kontrolleri yapıldı. Kontrollerin ardından ürünlerin verimlilikleri hakkında tarla sahiplerine bilgi verildi.