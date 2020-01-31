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Artuk'tan Başsavcı Çelenk'e ziyaret

Afyonkarahisar’da yayın yapan kentin en eski gazetelerinden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’i makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da yayın yapan kentin en eski gazetelerinden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i makamında ziyaret etti.


Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i makamında ziyaret eden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, gazete hakkında bilgiler verdi. Atuk, Türkeli Gazetesi'nin 69 yıllık bir gazete olduğunu ve Kasım aylından bu yana yönetiminde yapılan bir değişiklikle gazeteyi çizgisinden sapmadan ülke menfaatlerini ön planda tutarak yayın hayatını sürdüreceklerini ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, yapımı tamamlanan yine cezaevi hakkında bilgiler vererek Nisan ayında tam anlamıyla hizmet verecek olan cezaevinin son sistem teknolojiyle donatıldığını kaydetti.

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