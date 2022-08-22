Aşçının ekmek teknesini çaldılar

Afyonkarahisar'da düğün ve mevlit yemeklerine yemek servisi yaptığı minibüsü çalınan aşçı, ekmek teknesinin bir an önce bulunmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan çalınma anında ise bir şahsın hırsızlıktan önce sürekli lokantayı gözetlediği ortaya çıktı.

Olay, Sandıklı ilçesi Ece mahallesinden geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşçılık yaparak geçimini sağlayan Ahmet Özer'e ait içerisinde düğün ve mevlit yemeklerinde kullandığı ve içinde yemek takımlarının olduğu 03 LP 507 plakalı beyaz renkteki minibüs çalındı. Özer, sabah erken saatlerde lokantasını açmak için geldiğinde minibüsünü park ettiği yerde göremeyince çalındığını anlayıp polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ve olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri minibüsün bulunması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından konuşan Özer ekmek teknesinin bir an önce bulunmasını isteyerek, “Cuma günü saat 05.30 sıralarında aracım kameralarda göründüğü gibi çalındı. Arabamın içeresinde 30 bin liralık sermayem, düğün ve mevlit yemeklerinde kullandığım takımlarım vardı. Bazı düğün ve mevlit rezervasyonlarımı iptal etmek zorunda kaldım. O açıdan çok mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bir an önce aracımın bulunmasını istiyorum. 4 çocuğumun rızkı idi. Bütün birikimlerim buydu” dedi.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.